Coronavirus: Bisio, 'reti italiane hanno tenuto nonostante aumento traffico'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Nella prima fase del lockdown le reti italiane hanno tenuto nonostante l'enorme aumento del traffico. Tutti gli operatori di telecomunicazione hanno lavorato notte e giorno per mettere in sicurezza la rete e anche ora questo traffico è di nuovo schizzato in alto". Ad affermarlo è Aldo Bisio, l'amministratore delegato di Vodafone Italia, all'evento Rinascita Italia, iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli.