Che diffenza c'è tra VPN e proxy? Quale soluzione scegliereChe cos'è una rete VPN

(Roma, 4 dicembre 2020) - Roma, 4 Dicembre 2020. L'acronimo VPN indica la dicitura "Virtual Private Network", che tradotto in italiano è "Rete Privata Virtuale". Si tratta di un modo per ottenere un canale di comunicazione sicuro e criptato tra due nodi presenti nel web. Questo strumento, generalmente fornito da diverse aziende pagando un abbonamento con rinnovo periodico, permette di creare connessioni sicure tra dispositivi e reti locali perché è in grado di mettere in collegamento due dispositivo oppure due reti o un dispositivo ed una rete. Con questo strumento è praticamente possibile avere accesso alla rete di un ufficio anche da casa propria, agevolando notevolmente lo smart-working.

Quando sei online usa questa VPN per navigare in maniera sicura, ottenere un indirizzo IP personale e mascherabile quando necessario e per instaurare una connessione sempre sicura in grado di tutelare la tua privacy e proteggere i tuoi dati. Con la rete VPN, inoltre, nessun server esterno potrà mai conoscere la vera posizione geografica dell'utente perché questo strumento agisce attraverso server presenti in varie parti del mondo. Questo consente di aggirare problemi come la censura che oscura alcuni siti ed i loro contenuti in determinate nazioni oppure permette di avere accesso a servizi di streaming multimediale senza interruzioni. Infine, la rete VPN permette di bloccare e filtrare in maniera efficace pubblicità e malware.

Cosa si intende con proxy

Il server proxy, invece, è un computer di una rete informatica che agisce comportandosi come un intermediario che trasmette i dati in uscita e riporta quelli in entrata sul "client" di destinazione. Sostanzialmente il proxy è una sorta di intermediario tra le informazioni che circolano in rete e che arrivano da internet per comparire poi sullo schermo del PC dell'utente finale. Nel passato, i proxy sono stati largamente impiegati in ambito lavorativo per filtrare e controllare il traffico internet generato dai vari dipendenti perché i proxy rappresentavano l'unico modo per accedere all'esterno dalla rete degli uffici, consentendo di mettere limiti al traffico dati e contenuti che transitava sulla rete.

Con i proxy si bloccavano applicazioni diverse dai classici browser per navigare oppure si negavano gli accessi ai social network o altri siti internet non inerenti allo scopo lavorativo. Oggi, invece, i controlli in merito alle attività nel web dei dipendenti sono molto diminuite sia per la necessità sempre crescente di utilizzare internet nelle aziende sia perché è diventato implementare il numero di strutture necessarie per controllare il traffico online. Nonostante questo, i server proxy vengono utilizzati ancora per dare l'anonimato mentre si naviga, creare una "barriera" verso internet comportandosi come un filtro tra connessioni che entrano ed escono.

Conclusione

Server proxy e reti VPN sono entrambi strumenti utili per tutelare la privacy online anche se si comportano in modo diverso. Il server proxy fornisce un indirizzo IP diverso dall'orginale senza criptare la connessione, quindi sostanzialmente i dati personali e sensibili possono ancora venire captati e rubati. La rete VPN, invece, cripta la connessione, fornisce un indirizzo IP personale e quindi aumenta ulteriormente il livello della sicurezza di navigazione online. Nonostante questo è necessario ricordare che potrebbero verificarsi comunque delle situazioni in grado di vanificare gli sforzi finendo con il compromettere la protezione. In conclusione si potrebbe affermare che le reti VPN siano una evoluzione più sofisticata del server proxy. Esse permettono di avere una maggiore protezione rispetto al proxy perché non nascondono soltanto la cronologia, i siti visitati ed il percorso fatto nel web ma permettono di proteggere anche tutti i dati personali e sensibili che normalmente vengono digitati nei siti di home-banking o negli e-commerce su cui si fanno acquisti abitualmente. Ora che conosci le differenze tra server proxy e reti VPN hai tutte le informazioni utili per scegliere lo strumento più adatto alle tue esigenze.

