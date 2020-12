Migranti: Conte, 'rischio pandemia acuisca conflittualità'**

04 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Gli effetti del Covid sui fenomeni migratori sono molteplici. E non mi riferisco solo alle conseguenze che la crisi economica potrà avere sui flussi ma, altresì, al peggioramento della percezione esterna. Il pericolo è che i cittadini europei guardino ai migranti in maniera più conflittuale, antagonizzandoli, soprattutto nei Paesi del Sud dell'Unione Europea dove più elevata è la disoccupazione giovanile e il mercato del lavoro è in affanno". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione conclusiva dei Med - Dialogues 2020.

"Anche in questo caso - osserva il premier - siamo davanti ad una contrapposizione ingannevole, acuita dalla pandemia. Per scongiurare il dilemma tra accoglienza dei migranti e benessere e sicurezza dei nostri cittadini, dobbiamo sviluppare un quadro di collaborazione globale, ed in particolare europeo, basato su flussi migratori regolari e su un'incisiva azione di prevenzione e di contrasto di quelli irregolari, anche attraverso l'indispensabile europeizzazione dei rimpatri".