04 dicembre 2020

Milano, 4 dic. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati 6.015 guariti dal Covid19 o dimessi dagli ospedali nelle ultime 24 ore. Sono scesi ancora i ricoveri, con 233 persone in meno negli ospedali, per un totale di 6.792 posti letto occupati da malati Covid. In terapia intensiva, un calo più contenuto: sono 14 in meno rispetto a ieri, per un totale di 822 pazienti.