Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Sul recovery fund non mi illudo, dobbiamo fare progetti concreti, cantierizzabili, serve una visione strategica più completa, in cui si deve vedere il rafforzamento delle imprese e dei sistemi in cui le imprese operano". Lo ha detto il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, parlando all'evento Smartland dedicato alla Regione.