SNAI – Formula 1: Mercedes senza limitiAssente Hamilton, può vincere con Russell!

(Milano, 3 dicembre 2020) - La casa di Stoccarda è favorita con Bottas (alla pari con Verstappen), ma il terzo incomodo è proprio il giovane sostituto del campione del mondo, che in due stagioni con la Williams non ha mai raccolto neanche un punto iridato.

Milano, 3 dicembre 2020 – Il Gran Premio di Sakhir, seconda gara consecutiva in Bahrain del Mondiale 2020 di Formula 1, si correrà domenica senza l'assoluto dominatore della stagione, Lewis Hamilton, positivo al Covid. La gara quindi sarà presumibilmente più aperta, anche se, a giudizio dei trader di SNAI la vittoria potrebbe rimanere in casa Mercedes: Valtteri Bottas è infatti in cima alla lista dei favoriti, a 2,50. Non da solo, però. Con lui, alla stessa quota, troviamo Max Verstappen, numero 33 della Red Bull, che punta proprio sull'assenza di Hamilton e della sua Mercedes numero 44 per cercare la seconda vittoria stagionale.

Garanzia tedesca - La potenza della macchina di Stoccarda però spinge in alto anche George Russell, il sostituto del sette volte campione del mondo. Il giovane pilota inglese, che finora non ha mai raccolto neanche un punto iridato nelle sue prime due stagioni in Formula 1 con la Williams, si candida come terzo incomodo: il primo successo in assoluto di Russell nel Circus è dato a 3,50. Tanta è la fiducia nella Mercedes che il podio dell'inglese appare quasi certo vista la quota di 1,55: davanti a lui i soliti Bottas e Verstappen a 1,22. Le Ferrari, dopo l'ennesimo tracollo stagionale di domenica scorsa, si ripresentano a Sakhir in cerca di un miracolo: Leclerc primo sotto la bandiera a scacchi pagherebbe 100 volte la posta, Vettel addirittura 150.

