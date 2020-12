Scuola: Conte, 'turni pomeriggio? non escludiamo nessuna opzione di flessibilità'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Turni pomeridiani nella scuola? "Non vogliamo escludere nessuna opzione di flessibilità". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. "I tavoli nelle prefetture serviranno a valutare tutte le opzioni: se ci saranno scuole disponibili a turni pomeridiani, ben vengano. I tavoli serviranno a integrare questi dati con quelli del trasporto locale. Non possiamo farlo noi da Roma, siamo disponibili a un supporto ma alcune scelte chiedono modulazioni territoriali".