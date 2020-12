03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Il tavolo di maggioranza sulle riforme con i capigruppo di Camera e Senato e il ministro Federico D'Incà non si è tenuto ieri sera. La riunione era prevista per le 19 e 30 ma il protrarsi dei lavori d'aula ha reso necessario un rinvio. Al momento non è stata ancora fissata una nuova convocazione visto che la prossima settimana sarà comunque densa di impegni parlamentari.