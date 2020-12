Orange offre annunci pubblicitari mirati con il Multiscreen Video Player di SoftAtHome

03 dicembre 2020 a

- Il prodotto Watch'ON Video di SoftAtHome porta la TV indirizzabile sul mercato televisivo lineare francese con l'approccio "privacy by design" per un miglior targeting pubblicitario.

PARIGI, 3 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- SoftAtHome, società software indipendente per banda larga, video e strumenti analitici, ha annunciato oggi che il suo Multiscreen Video Player andrà a potenziare la nuova offerta televisiva indirizzabile, lanciata in Francia la scorsa settimana da Orange France. Una prima partnership con l'emittente nazionale France Television è già in corso. Si stima che il fiorente mercato della TV indirizzabile Multiscreen porterà alle emittenti 200-300 milioni di euro solo in Francia entro il 2023 (fonte SNPTV, Syndicat National de la Publicité TV), e gli operatori potranno ottenere una fetta di questa nuova torta.

Il 5 agosto 2020 l'autorità di regolamentazione francese ha autorizzato la TV indirizzabile con la pubblicazione di un decreto che consente l'invio di messaggi pubblicitari mirati e personalizzati durante le trasmissioni televisive in diretta. A partire dai primi di novembre inizierà la fase pilota con le prime campagne su larga scala con dieci inserzionisti, per passare poi a un lancio completo pianificato per l'inizio del 2021.

Gli inserzionisti beneficiano di vantaggi immediati grazie ai dati Orange, tra cui geo-targeting della campagna, personalizzazione dello spot in base a target specifici per nucleo familiare e misurazione dei KPI della campagna secondo standard digitali.

SoftAtHome, pioniere tecnologico nella TV indirizzabile

La TV indirizzabile di SoftAtHome fornisce un meccanismo di inserzione pubblicitaria basato sul cliente con precisione al fotogramma, tramite lettore video. Il lettore risponde alle esigenze reali degli inserzionisti nel rispetto della privacy dei dati, in particolare dell'RGPD europeo. La tecnologia Multiscreen è disponibile anche in ambienti HTML o Android. La tecnologia Ad Replacement di SoftAtHome, utilizzata per indirizzare gli annunci pubblicitari sulla TV lineare, è anche progettata per portare annunci pubblicitari mirati a VOD e catchup TV.

La soluzione include anche la misurazione del pubblico per fornire informazioni precise sul consumo di contenuti pubblicitari da parte dell'utente.

Christian Bombrun, Responsabile prodotti e servizi di Orange, ha dichiarato: "La TV indirizzabile apre una nuova era per il mercato pubblicitario televisivo. Siamo orgogliosi che Orange sia il primo operatore a lanciare questo servizio in Francia, e uno dei primi in Europa, grazie alla tecnologia di SoftAtHome e al grande lavoro congiunto dei nostri team. L'innovativa tecnologia Multiscreen Player di SoftAtHome ha consentito a Orange France di offrire una nuova esperienza. Crediamo che i nostri clienti possano ricominciare ad amare la pubblicità".

David Viret-Lange, CEO di SoftAtHome, ha dichiarato: "Dopo quasi un decennio di lavoro sul Multiscreen Video Player - ampiamente implementato - sono entusiasta di vedere come il nostro prodotto diventi sempre più centrale per i clienti Orange. Gli annunci pubblicitari mirati per la TV lineare sono finalmente decollati sul piccolo schermo. La nostra esperienza analitica sfrutta i dati degli utenti con il lettore di SoftAtHome. Nel corso del tempo, tutti i dati utente saranno utilizzati per fornire la migliore esperienza utente Multiscreen possibile".

Informazioni su SoftAtHome

SoftAtHome è un fornitore di software indipendente con sei diverse soluzioni per banda larga (Connect'ON), Wi-Fi (Wifi'ON), sicurezza (Secure'ON), Smart Home (Things'ON), video (Watch'ON), analitica e monitoraggio QoE (Eyes'ON). I prodotti dell'azienda sono implementati da operatori di telecomunicazioni e radiotelevisivi in oltre 25 milioni di reti domestiche e su milioni di dispositivi mobili. La società, di proprietà degli operatori, ha più di 300 dipendenti, principalmente ingegneri informatici impegnati in comunità open source come prpl o RDK. I prodotti ibridi di SoftAtHome sfruttano in modo esclusivo il meglio dei componenti software basati su Cloud e software integrato su molteplici dispositivi fissi e mobili.

Per maggiori informazioni visitare www.softathome.com o scrivere a [email protected]

Per informazioni stampa contattare:

Marta Twardowska per SoftAtHome - E-mail: [email protected] - T :@ SoftAtHome

