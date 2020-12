Mete Onlus presenta campagna sensibilizzazione 'Dance and disability'

03 dicembre 2020 a

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - In occasione della giornata mondiale persone con disabilità, proclamata nel 1981 dalle Nazioni Unite con lo scopo di promuovere i diritti ed il benessere dei disabili, Mete Onlus la Associazione presieduta da Giorgia Butera, presenta la Campagna di Sensibilizzazione “Mete Onlus for Dance and Disability”. La conference avverrà in diretta streaming dalla pagina Facebook della Associazione https://www.facebook.com/sposabambina dalle ore 18. “Mete Onlus for Dance and Disability” con il riconoscimento dell'Unar ed il Patrocinio dell'Assemblea Regionale Siciliana interviene nella Giornata Internazionale essendo impegnata anche nell'ambito della disabilità.

Alla conference parteciperanno, oltre la Presidente, Lunia Ales (Advocacy Persone con Disabilità), Chiara Lo Coco (Advocacy per Ehlers Danlos e Disturbi dello Spettro Ipermobile), l'Avvocato Francesco Campagna, Loredana Giliberto (Assistente di Produzione Mete Onlus), Angelo Butera (Regista). Modera, Germana Zuffanti. "E' forte la critica" rivolta da Lunia Ales, lamentando "la quasi sospensione delle cure fisioterapiche poiché il sistema sanitario è totalmente concentrato nella cura dei pazienti Covid-19".

Durate la conference sarà presentato lo spot realizzato per l'occasione e girato nella Cattedrale di Palermo; gli interpreti sono Gaetano La Mantia (Tersicoreo/Danzatore Teatro Massimo di Palermo) e Chiara Lo Coco. La regia è di Angelo Butera; la colonna sonora è “Us and Them” . Pink Floyd 1973. Disco Camera Rock: Voce Giuliana Di Liberto e Arrangiamento di Giuseppe Vasapolli. Il video è "Dedicato a coloro che si nutrono di sogni e non hanno confini". Partners dell'iniziativa sono Etica Web e Talent-Up di Barbara Galli. Mete Onlus (Multiculturalism, Earth, Territory, Education) Associazione nata nel 2015 è sempre intervenuta nell'ambito della disabilità, ed in virtù di questo, nel 2017 Mete Onlus è stata ammessa all'UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. L'ammissione è avvenuta per intervenire nell'ambito delle discriminazioni razziali e delle disabilità.