Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Partito Democratico ritiene veramente necessari i fondi del Mes sanitario. Trentasei miliardi che ci servono per rafforzare il nostro sistema, per garantire l'accesso alle terapie ai pazienti, per portare innovazione e sviluppo. E, soprattutto, rendere resistente il 'sistema salute Italia' a nuove pandemie". Così la deputata e responsabile Salute del Pd Beatrice Lorenzin ai Tg.