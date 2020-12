Manovra: Zanichelli (M5S), 'subito Btp salute per finanziare sanità pubblica'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ho presentato un emendamento alla legge di Bilancio che prevede l'istituzione dei titoli di Stato 'Salute', individuando immediatamente alcuni capitoli di spesa ai quali destinare le risorse così raccolte, per rafforzare il sistema sanitario nell'emergenza Covid 19 con ricadute favorevoli anche per la finanza pubblica". Ad affermarlo in una nota è Davide Zanichelli, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Finanze.