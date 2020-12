M5S: Corrao, 'non è più il mio Movimento, ora somiglia agli altri partiti' (2)

03 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "E' una cosa difficile, che fa male. E' la tua famiglia che non c'è più. Per anni - scrive l'eurodeputato siciliano - abbiamo condiviso non solo un progetto, ma esperienze, emozioni, stanze e confidenze di ogni tipo. Mantengo rispetto per molti dei miei colleghi e amicizia per altri e non ho intenzione di togliere tempo al lavoro litigando con loro. Così come non ho intenzione di offendere la mia intelligenza e il mio percorso scendendo al livello di fango di alcune persone che non si sarebbero presi manco nel NCD e che una volta saltate sul carro, abusano di un simbolo e di un nome con cui non c'entrano nulla. Ma queste ultime hanno solo velocizzato e imbruttito, con grande tornaconto personale, un processo che sarebbe avvenuto comunque".

"Forse sarebbe auspicabile un cambio di nome per salvaguardare il ricordo di qualcosa di molto bello, di storico, di unico, che rischia di essere rovinato anche nel ricordo, nell'immagine collettiva", propone infine Corrao.