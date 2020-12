L'importanza delle entrate passive per vivere di rendita

03 dicembre 2020 a

(Chiasso, 3 dicembre 2020) - In gran parte di coloro che si interessano di finanza personale nasce prima o poi il desiderio di vivere di rendita. Se non si dispone già di un capitale elevato ottenuto per eredità, è necessario creare delle entrate passive, che garantiscano un flusso di denaro in ingresso su cui poter contare.

Se si è interessati a questo argomento e si vogliono avere delle informazioni ulteriori, si può leggere la guida che spiega come vivere di rendita proposta dal portale specializzato Scuoladitrading.me In questa guida il tema è trattato in maniera approfondita e viene spiegata anche la formula da utilizzare per calcolare il capitale da raggiungere per vivere di rendita.

Entrate passive: alcuni esempi

Le entrate passive rappresentano gli strumenti che consentono di ricevere con cadenza periodica un'entrata di denaro e che dunque rendono possibile il sostenimento delle spese pur senza lavorare. Prima di poter cessare la propria attività professionale e di poter davvero vivere di rendita è necessario dunque accumulare un buon capitale di partenza ed impegnarsi per creare più entrate passive, in modo da avere la copertura finanziaria anche nel caso in cui una di queste dovesse smettere di essere produttiva.

Prodotti finanziari

Delle entrate passive possono essere generate dai prodotti finanziari e derivare dunque dagli investimenti fatti negli anni. In base alla propria propensione al rischio si può utilizzare il capitale a propria disposizione per aprire delle posizioni finanziarie più o meno rischiose e redditizie.

I più prudenti investono su titoli di stato ed obbligazioni, mentre chi punta ad un guadagno maggiore sceglie le azioni. Non sono da sottovalutare i fondi comuni di investimento, i quali sfruttano il denaro raccolto dai vari clienti per aprire molteplici posizioni finanziarie e diversificare gli investimenti, scegliendo su cosa investire in base alla categoria di rischio del fondo.

Tutti i prodotti finanziari sono soggetti ad un rischio di investimento più o meno alto, anche quelli che potrebbero apparire più sicuri – le obbligazioni, ad esempio – sono caratterizzati da un rischio che non deve essere dimenticato quando si investe.

Rendite da attività online

Il mondo digitale ha contribuito notevolmente a far crescere la percentuale di coloro che sono in grado di vivere di rendita, offrendo loro la possibilità di ottenere dei profitti da attività online. Le opportunità di guadagno offerte da Internet sono notevoli per coloro che sapranno coglierle, avviando dei progetti redditizi e che continuino a generare entrate nel medio-lungo periodo.

Parte di coloro che vivono senza lavorare hanno avviato delle attività digitali che generano entrate passive grazie ai network di affiliazione, ai circuiti pubblicitari online ed al dropshipping. Tanti sfruttano anche la vendita di info prodotti per generare un guadagno che non richieda un'attività lavorativa diretta: dopo aver creato un info prodotto sarà possibile venderlo a più clienti, generando profitti anche per periodi molto lunghi.

Rendite da immobili

Tra le entrate passive preferite ci sono le rendite da immobili. Gli investimenti nel settore immobiliare sono tra i più gettonati perché consentono di generare delle entrate passive notevoli. Basta avere alcuni immobili in affitto per ricevere ogni mese un vero e proprio stipendio, la difficoltà sta nell'acquistare gli immobili.

Gli investimenti immobiliari richiedono infatti un capitale maggiore e non tutti durante la loro attività lavorativa riusciranno ad acquistare abbastanza immobili per vivere di rendita solo con essi. Nella maggior parte dei casi le entrate passive in tal senso rappresentano una parte di quelle che contribuiscono al flusso totale di denaro in ingresso.

