Italmobiliare: entra in e-commerce vino e acquista 60% Callmewine per 13 mln

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Italmobiliare ha siglato un accordo con i soci della società titolare della piattaforma e-commerce specializzata nella vendita di vini Callmewine, per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, parte in acquisto di partecipazioni e parte in aumento di capitale, per rilevare una quota rappresentativa del 60% del capitale della società. Italmobiliare entra nel capitale di Callmewine con l'obiettivo di supportare nell'arco dei prossimi anni il piano di sviluppo dell'azienda che prevede di chiudere il 2020 con un fatturato pari a circa 12,5 milioni di euro, in crescita del 95% rispetto al 2019.

“Callmewine rappresenta una realtà in forte sviluppo che ha saputo anticipare alcuni dei trend di questo ultimo periodo, come l'aumentato grado di digitalizzazione dei consumatori e la maggiore propensione all'acquisto online”, spiega il consigliere delegato di Italmobiliare, Carlo Pesenti. “Si tratta di fenomeni già presenti e destinati a consolidarsi, anche in un quadro non condizionato dai vincoli imposti dalla situazione attuale. La presenza di Italmobiliare consentirà di valorizzare al meglio importanti leve di crescita non ancora sfruttate. Viceversa, l'ingresso in una realtà dinamica come Callmewine costituisce per Italmobiliare un'opportunità per consolidare un expertise tecnico, commerciale e organizzativo nella gestione degli e-commerce e del canale online, un know-how strategico oggi fondamentale che può essere applicato anche in altre portfolio companies”.