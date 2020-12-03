Gravina: "Se percepisco entusiasmo mi ricandido a presidenza Figc"

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Non posso impedire eventuali candidature alternative, deciderò per la mia candidatura se ci saranno componenti che ritengono che questo lavoro fatto dal sottoscritto vada portato avanti. Se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti. Se invece dovessi percepire che non c’è condivisione, non sul voto ma sul percorso da me tracciato, non ho nessuna voglia di ricoprire quel ruolo”. Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa al termine del Consiglio federale, alla possibilità di ricandidarsi per il prossimo quadriennio olimpico alla guida della Federcalcio. Le elezioni sono state fissate al 22 febbraio 2021 prossimo a Roma.

“Metterò sul piatto della bilancia quanto fatto in due anni, un lavoro tramite il quale abbiamo recuperato dignità non solo nelle competizioni sportive", ha aggiunto Gravina che sulla possibilità di candidati alternativi, ha detto: "Non è un problema mio, se qualcuno vuole cercare un sostegno, capiremo chi sta da una parte e chi dall’altra”. Gravina ha anche tenuto a contrastare le polemiche interne: “Le strumentalizzazioni fanno parte del gioco e della vita non mi piacciono i leoni da tastiera, quelli che fanno i fenomeni sulle chat e poi in sedi istituzionali non esprimono le loro opinioni, non hanno coraggio di dare il loro contributo. Con questa gente non posso avere rapporti”, ha aggiunto Gravina.

“Non capisco perché se l’Italia sbaglia con la Svezia Tavecchio deve andare via e invece quando le cose vanno bene deve esserci un’alternativa al presidente”.