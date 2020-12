Governo: Rosato, 'capiremo se ci sono condizioni per andare avanti' (2)

03 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "C'è stato un incontro tra il premier e i 4 leader di partiti di maggioranza - aggiunge Rosato - si sono attivati tavoli, non molto produttivi, sul programma, alla fine di questa settimana i partiti capiranno se ci sono le condizioni per proseguire la nostra esperienza di governo, mi auguro ci siano queste condizioni ma bisogna cambiare atteggiamento su alcune cose che stanno paralizzando il Paese.

"Penso ad esempio alla scelta sul Mes, o al fatto che abbiamo fatto un decreto semplificazioni ma dopo 6 mesi ancora non siamo riusciti ad avere la lista delle opere da sbloccare e dei commissari, penso alla vicenda Autostrade, questi temi hanno rilevanza economica oltre che politica e in un momento di crisi come questo non c'è più possibilità di perdere tempo”, conclude Rosato.