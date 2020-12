Governo: Rosato, 'capiremo se ci sono condizioni per andare avanti'

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Alla fine di questa settimana i partiti capiranno se ci sono le condizioni per proseguire la nostra esperienza di governo". Lo ha detto Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, ospite della trasmissione “L'Italia s'è desta”, su Radio Cusano Campus, parlando della verifica nella maggioranza e delle voci, insistenti, di un rimpasto nella composizione del governo.

"Non abbiamo chiesto il rimpasto - precisa il coordinatore di Iv - abbiamo chiesto di fare un punto con la maggioranza per capire come andare avanti, perché a nostro giudizio così non va bene, perché ci sono troppe cose su cui c'è un'indecisione di fondo, penso alla vicenda Autostrade, penso al Mes.

"Abbiamo fatto già una cifra gigantesca di debito e dovremo farne ancora e quindi o trasformiamo questi altri 200 miliardi in un debito buono come dice Draghi e lavoriamo affinchè sia un motore per lo sviluppo e la crescita oppure i prossimi saranno anni molto duri per la nostra economia".