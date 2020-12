03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "'Non ci può essere Europa senza l'Italia'. Voglio ricordare Valéry Giscard d'Estaing con una sua frase emblematica. Ricordo il lavoro comune durante la convenzione sul futuro dell'Europa. La sua scomparsa una grande perdita per la Francia e per tutta la comunità europea. Sono vicino alla famiglia". Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.