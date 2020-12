Francia: Castex, 'Giscard impegnato per il progresso e la libertà''

03 dicembre 2020 a

Parigi, 3 dic. (Adnkronos) - Si moltiplicano in Francia le testimonianze e le dichiarazioni in memoria di Valéry Giscard d'Estaing, l'ex presidente deceduto ieri sera per le conseguenze del Covid. Il premier francese Jean Castex ha voluto ricordare questa mattina "con emozione" l'impegno a favore "del progresso e della libertà", sottolineando come "le riforme della società" da lui messe in atto "restino di profonda attualità", in particolare per quanto riguarda "le donne e i più giovani".

"Eletto in un momento in cui la Francia era confrontata ad una grossa crisi economica frutto del primo shock petrolifero, ha saputo mettere in atto una politica economica e sociale segnata dal volontarismo e dalla solidarietà". "Inoltre - ha aggiunto - fece avanzare in modo significativo la costruzione europea e la proiezione internazionale della Francia, di cui ha segnato la storia".