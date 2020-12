Fiere: Pazzali, 'settore ha perso 70% fatturato, lo stiamo ripensando'

03 dicembre 2020 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Il settore fieristico in Italia è stato chiuso per otto mesi creando un incredibile calo del fatturato, quasi il 70%, e questo ha fatto sì che tutti noi abbiamo cercato di ripensare il futuro". Lo ha detto Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, a 'Smartland-Lombardia'.

"Siamo di fronte a un momento di grande incertezza, questo pensare non è facile e ancora oggi non possiamo permetterci di disegnare il futuro del settore in maniera chiara", ha aggiunto, spiegando però che sicuramente "ci sarà utilizzo molto più invasivo della tecnologia ma virtualizzare le fiere non è la soluzione".

In questi mesi, "studieremo insieme, anche con aggregazioni, modi per ripartire e ripartiremo. Abbiamo un lungo calendario che parte a marzo. A settembre avremo la Fiera del Mobile, poi la Moda e la Meccanica".