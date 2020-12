03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Da anticipazioni potrebbe essere rimesso in libertà oggi personale @EIPR. Tutti, tranne Patrick Zaki. Alla gioia per questo possibile rilascio si somma la preoccupazione per Zaki. Il governo italiano si attivi subito per verificare e chiedere le ragioni di questa infinita tortura". Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter.