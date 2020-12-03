Disabilità: Pd, 'estendere super bonus a rimozione barriere architettoniche'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Oggi è la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. Sappiamo quanto l’impatto della crisi abbia allargato la forbice delle disuguaglianze e reso più difficile la vita di molte famiglie e persone. Rendere più accessibili le città e gli spazi di vita e di lavoro è una battaglia che deve interessare non solo le persone con disabilità ma tutta la società, perché ha a che fare con la realizzazione piena del diritto di cittadinanza sancito dalla nostra Costituzione". Così Chiara Braga, deputata e responsabile ambiente e Rita Visini, responsabile politiche per la disabilità del Partito Democratico.

"Siamo convinti che molto passi anche dalla capacità di migliorare e rendere più accessibili le case dove vivono persone con disabilità, ma anche le persone anziane che a causa delle barriere architettoniche rischiano di essere prigioniere delle loro abitazioni".

"Per questo nella Legge di Bilancio con altri colleghi del PD e della maggioranza, abbiamo presentato e sosteniamo con forza un emendamento che prevede l’estensione del super bonus del 110% agli interventi, collegati all’efficientamento energetico dei condomini, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la rimozione degli ostacoli fisici che colpiscono persone con disabilità e con più di 65 anni”.