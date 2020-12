Coronavirus: seduta Camera aggiornata a domani, sanificazione per assembramenti

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Seduta della Camera aggiornata a domani dopo le ripetute sospensioni e l'occupazione dell'Aula da parte dei deputati del centrodestra, per protestare per la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di illustrare in conferenza stampa il nuovo Dpcm prima di presentarsi in Parlamento. Come deciso dopo una riunione informale tra i Gruppi, si riprenderà alle 9, proseguendo con le votazioni sugli ordini del giorno al decreto legge sicurezza che si concluderanno alle 19. Nel frattempo l'Aula verrà sanificata "a seguito degli assembramenti che si sono verificati", come ha spiegato il vicepresidente Fabio Rampelli, presidente di turno dell'Assemblea.