Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza". E' quanto scritto nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e in vigore a partire da domani, 4 dicembre.