Coronavirus: centrodestra contro conferenza stampa Conte, seduta sospesa alla Camera

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Centrodestra contro la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di illustrare il nuovo Dpcm in conferenza stampa prima di presentarsi in Parlamento. Dopo l'intervento del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, prima che prendesse la parola quello di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, dai banchi del centrodestra si è levato il grido 'libertà, libertà', con l'esposizione d cartelli, che il vicepresidente Fabio Rampelli, presidente di turno dell'Assemblea, ha invitato a rimuovere. Di fronte al rifiuto dei deputati ha quindi sospeso per qualche minuto la seduta.