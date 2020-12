03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “25 senatori del Pd scrivono una lettera al loro capogruppo Andrea Marcucci per chiedergli di “attivarsi con il Governo affinché lo spostamento tra Comuni nelle giornate del 25,26, 1 gennaio, possa avvenire per consentire a persone che vivono in comuni medio piccoli di ricongiungersi per poche ore con familiari che abitano in altri Comuni”. Si apprende da fonti parlamentari.