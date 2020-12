Bergamo: carabinieri arrestano 17enne per rapina

03 dicembre 2020 a

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Brembate, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 17 anni, accusato di aver commesso una serie di rapine con due complici. Uno di questi, un 20enne di Brembate, era stato arrestato alla fine di settembre per alcune rapine commesse tra luglio e agosto nei parchi pubblici dei comuni di Osio Sotto e Osio Sopra, con vittime spesso minorenni minacciate con una pistola e un coltello. Il minore è stato collocato in una comunità, dove rimarrà a disposizione dei magistrati per l'interrogatorio di garanzia.