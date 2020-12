Aspi: Conte, 'stiamo arrivando in porto, ci siamo quasi'

03 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Su Autostrade "finora nessuno si era accorto che c'era una concessione squilibrata dal punto di vista giuridico ed economico. Nessuno si era accorto che c'era un concessionario che stava guadagnando miliardi e non assicurava la necessaria manutenzione. La convenzione era molto chiara a tutti. Siamo intervenuti. E' una delle negoziazioni più difficili che ho affrontato fin qui. Stiamo arrivando in porto anche qui, alla fine faremo i conti ma ci siamo quasi". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.