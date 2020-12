Ue: Fico, 'superare veti per dare futuro solido a nostri Paesi'**

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Questa mattina ho avuto un colloquio in videocollegamento con il presidente del Consiglio nazionale dell'Austria Wolfgang Sobotka", con il quale "ci siamo inoltre confrontati sulle misure adottate per affrontare l'epidemia Covid, sulla riorganizzazione dell'attività parlamentare in questa fase delicata e sul programma Next Generation EU. La situazione di emergenza che stiamo vivendo è un banco di prova decisivo per l'Europa". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

"È necessaria una grande coesione -aggiunge- per fronteggiare l'impatto dell'epidemia sulle nostre economie e sulle nostre comunità. Bisogna superare i veti, lavorare per costruire e dare un futuro solido ai nostri Paesi".