M5S: Buffagni, 'al governo con Gasparri e Berlusconi non se po' fa...'**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Il Movimento è entrato nei palazzi sfondando quelle porte, quelli con cui stavamo al governo prima e quelli con cui stiamo al governo ora non ci volevano. Abbiamo la responsabilità di non dimenticarlo o altrimenti diventiamo uguali agli altri. Un po' di cose le abbiamo già dovute imparare a accettare, confrontandoci con la complessità di stare al governo, va bene, però, signori, io non voglio stare al governo coi Gasparri eh, per me non se po' fa'. Io lo dico in modo chiaro". Così il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni, in un video postato su Facebook.

"Quando qualcuno, anche nel governo, ha iniziato a strizzare l'occhiolino a quel mondo lì - aggiunge - io posso dire: 'state sereni, Gasparri ve lo lasciamo tutto per voi, coccolatevelo pure. I Berlusconi e i Gasparri non li vogliamo, stanno a casa loro, questo deve essere ben chiaro nel Movimento, non che facciamo i moderati o le mezze misure: su certe cose non ci si schioda".