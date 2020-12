Expo Dubai: Bracco porta il futuro della medicina al Padiglione Italia** (2)

03 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - La presidente Diana Bracco evidenzia che "se c'è una cosa che tutti hanno imparato dalla terribile pandemia di Covid-19 è che non bisogna mai smettere di investire in ricerca, perché solo la scienza può trovare i rimedi alle sofferenze delle popolazioni. Oggi, tra l'altro, stiamo vivendo con l'integrazione tra la biologia molecolare, le biotecnologie e il digitale una rivoluzione che cambia profondamente la medicina. E l'Italia di questa rivoluzione è un hub pulsante, avendo un network diffuso su tutto il territorio nazionale di valide strutture di ricerca pubbliche e private e di imprese innovative che sono la vera punta di diamante del nostro sistema industriale e rappresentano più del 10% del Pil".

"Il Gruppo Bracco assicura alla partecipazione dell'Italia a EXPO 2020 Dubai - afferma il Commissario italiano Paolo Glisenti - un fattore altamente dimostrativo delle migliori competenze italiane per la salute in un campo, per esempio quello della diagnostica per immagini, che è oggi fattore di grande innovazione nel modello multidisciplinare delle attività terapeutiche che il contesto della pandemia sta rendendo di importanza strategica per l'umanità".

Nel percorso di avvicinamento al semestre espositivo dell'Esposizione Universale, il Gruppo Bracco terrà inoltre una serie di eventi che prenderanno il via il 15 dicembre con un webinair dal tema “Ricerca e Innovazione: il Gruppo Bracco a Expo Dubai” a cui parteciperà, oltre alla presidente Bracco e al Commissario Glisenti, l'Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti Nicola Lener