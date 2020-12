Coronavirus: Usa, 3.157 morti in 24 ore, più dell'11 settembre**

03 dicembre 2020 a

a

a

Washington, 3 dic. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo tragico record di morti giornalieri per il coronavirus: secondo i dati della John Hopkins university, i nuovi decessi in 24 ore sono 3.157, più delle vittime degli attentati dell'11 settembre, scrive il Guardian. Anche i ricoveri, più di 100mila, segnano un record. I contagi nelle ultime 24 ore sono 200.070, dato che per la seconda volta supera i 200mila. Il totale dei contagi si attesta ora 13.911.728, con la prospettiva di superare a breve i 14 milioni.