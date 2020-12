Coronavirus: Iv, 'governo fa solo finta di coinvolgere gruppi parlamentari'**

03 dicembre 2020 a

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Il governo continua a fare solo finta di coinvolgere i gruppi parlamentari”. Così commentano da Italia Viva l'esito degli incontri di questi giorni. “Anche sul nuovo dpcm coi limiti agli spostamenti tra comuni, ai ricongiungimenti familiari, sulla scuola in sicurezza...”, spiegano.

“Che senso ha continuare a fare riunioni in cui i gruppi parlamentari di maggioranza pongono questioni e proposte che poi il governo non considera, andando dritto per la sua strada?” si chiedono e aggiungono “noi andiamo avanti per senso di responsabilità, ma così si fa solo finta di coinvolgere la maggioranza parlamentare”.