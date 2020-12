Ue: oggi a Question time Camera Amendola riferisce su Recovery fund

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Al Question time in programma oggi alla Camera, alle 15, il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, risponderà a interrogazioni sulle iniziative relative al ruolo e al pieno coinvolgimento del Parlamento nell'elaborazione del piano nazionale di utilizzo delle risorse del Recovery fund e nella definizione della strategia per la gestione delle stesse risorse; sulla relazione 'Una nuova strategia industriale per l'Europa' recentemente approvata dal Parlamento europeo, ai fini dell'inserimento delle proposte ivi contenute nel Piano nazionale di riforma relativo al programma Next Generation EU.