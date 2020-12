SKS365 dà il benvenuto a Playtech sul casinò e casinò live di Planetwin365.it i famosi giochi del provider

02 dicembre 2020 a

a

a

(Roma, 2 dicembre 2020) - Grazie al prestigioso accordo siglato tra SKS365 e Playtech, i clienti di Planetwin365 potranno divertirsi a giocare con i titoli più popolari della software house britannica

Roma, 2 dicembre 2020 – SKS635, operatore internazionale di giochi e scommesse sportive, ha siglato un'importante partnership con Playtech, uno dei maggiori provider a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per il gaming.

Grazie a questo accordo, gli utenti di Planetwin365 potranno usufruire dell'intero catalogo di prodotti a marchio Playtech: dai titoli di maggior successo delle serie Justice League e Sporting Legends che offrono ai giocatori la possibilità di vincere cospicui jackpot, ai più popolari Live Casinò Games tra cui Sette e Mezzo e Spin a Win.

Playtech è una delle più importanti case di produzione di giochi per casinò online del mondo ed è apprezzata dai giocatori soprattutto per la coinvolgente esperienza di gioco che offre, grazie ai contenuti innovativi, alla grafica tridimensionale di ultima generazione e all'ottima giocabilità.

“Sono orgoglioso di dare il benvenuto a uno dei leader e più innovativi player del settore - ha dichiarato Alexander Martin, CEO di SKS365 - L'ingresso di Playtech rappresenta un altro tassello dello straordinario percorso di sviluppo del portfolio Casinò di Planetwin365. L'integrazione dei nuovi giochi sulla nostra piattaforma certifica l'ulteriore miglioramento in termini di attrattività e competitività dell'offerta. Con i titoli Playtech abbiamo raggiunto un vero e proprio punto di svolta che ci consentirà di continuare a crescere anche nel 2021."

Shimon Akad, Chief Operating Officer di Playtech, ha commentato: "La nostra vision è orientata a offrire un'ampia selezione di contenuti che non ha rivali in termini di innovazione e qualità. Grazie a un mix accuratamente pensato di titoli, contenuti originali e giochi con ricchissimi jackpot in palio, siamo convinti di poter supportare SKS365 nel fornire un'esperienza di gioco ancora più completa e coinvolgente per i clienti. Per quanto riguarda il Live Casino, gli ultimi 12 mesi sono stati tra i più intensi per il rilascio di nuovi giochi. Siamo quindi fiduciosi che i giocatori del Casinò di Planetwin365 apprezzeranno la qualità e la varietà dei nostri nuovi prodotti”.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,

online e retail.

