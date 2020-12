Security Outcomes Study 2021: integrazione, cultura aziendale e aggiornamento sono gli elementi chiave alla base di una solida strategia di sicurezza

02 dicembre 2020 a

a

a

(Milano, 2 dicembre 2020) - Punti salienti:

• I team di sicurezza che aggiornano in modo proattivo la loro tecnologia hanno maggior successo su più fronti; particolarmente importanti il cloud e le soluzioni Saas (software as a service)

• L'implementazione di tecnologie di sicurezza ben integrate è indissolubilmente connessa alla capacità di attirare e trattenere i migliori talenti

• I corsi di formazione, da soli, non sono il modo più efficace per creare una solida cultura aziendale in ottica sicurezza

• I dati relativi all'Italia sono in linea con la media europea

Milano, 2 dicembre 2020 — Cisco presenta 2021 Security Outcomes Study, un report globale che offre spunti di riflessione utili ai professionisti per decidere dove concentrare i loro investimenti per l'anno nuovo. Il sondaggio, condotto in modalità double-blind, ovvero senza che gli intervistati sapessero il fine della ricerca in modo da non influenzarli, è stato condotto su un campione di 4.800 professionisti della sicurezza, dell'IT e della privacy in 25 paesi, e analizza quelle che sono le principali procedure che favoriscono una maggiore sicurezza. I risultati del sondaggio suggeriscono ai team di sicurezza un piano che va oltre la gestione del rischio, e che consente di gestire con successo il business e di operare in modo efficiente.

Secondo lo studio, il cambiamento è un fattore importantissimo per il successo della sicurezza informatica. In media, i progetti che includono una strategia di aggiornamento tecnologico proattivo sono il 12,7% più propensi ad avere successo in materia di sicurezza. Sfortunatamente, non tutte le aziende hanno il budget o l'esperienza per far sì che questo accada, il così detto "Security Bottom Line". Una strategia di migrazione verso soluzioni di sicurezza cloud e SaaS può aiutare a colmare questa lacuna. Le soluzioni basate su abbonamento sono convenienti, facili da implementare e da integrare, oltre al fatto che gli aggiornamenti automatici assicurano che la tecnologia venga continuamente rinnovata senza costi o sforzi aggiuntivi.

Tra i principali risultati compaiono inoltre:

• Uno stack tecnologico ben integrato è il secondo fattore più importante per il successo della sicurezza informatica. Ha un impatto positivo su quasi tutti i risultati considerati, aumentando la probabilità di successo complessivo in media del 10,5%. È interessante notare che le integrazioni favoriscono anche il reclutamento e la fidelizzazione dei talenti, proprio perché i professionisti della sicurezza vogliono lavorare con la migliore tecnologia.

• L'integrazione è anche il fattore più importante per stabilire una solida cultura aziendale in ottica sicurezza. Invece dei tradizionali corsi di formazione sulla sicurezza, che non hanno nulla a che vedere con una cultura positiva, è necessario investire in una tecnologia flessibile e priva di attriti.

• Come pratica a sé stante, la semplice conoscenza dei potenziali rischi informatici sembra essere la meno correlata al successo complessivo. Ciò sembra strano, ma sottolinea l'importanza di un programma completo di intelligence sulle minacce e di gestione degli incidenti con la capacità di mitigare e rimediare. Infatti, pratiche come la risposta tempestiva agli incidenti e l'accurato rilevamento delle minacce sono molto più correlate al successo complessivo della sicurezza.

"I professionisti della sicurezza devono prendere decisioni rapide e informate. Eppure sono spesso dotati di dozzine di strumenti di diversi fornitori, che sono veramente complicati da far lavorare insieme. Ciò crea complessità, costi e spese", ha dichiarato Mike Hanley, Chief Information Security Officer di Cisco. "Il Security Outcomes Study 2021 di Cisco aiuta i team a dare priorità alle procedure che non solo garantiscono sicurezza all'azienda, ma svolgono anche un ruolo significativo nel consentire la sua crescita e il suo successo. Anche di fronte a un panorama di minacce in continua evoluzione e a budget sempre più ridotti, è possibile raggiungere importanti risultati in termini di sicurezza".

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo cisco.com/go/securityoutcomes. Unisciti alla conversazione #SecurityOutcomes.

Ulteriori risorse:

• Blog: Introducing the New “Cisco Security Outcomes Study” – A Roadmap Forward for 2021

• Cisco Security Report Series

• Integrate your security with Cisco SecureX

Segui Cisco Italia su:

Facebook page: http://www.facebook.com/CiscoItalia

Twitter: http://www.twitter.com/CiscoItalia

Youtube: http://www.youtube.com/CiscoItalia

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cisco

Cisco

Cisco è il leader mondiale delle tecnologie che abilitano Internet. Cisco ispira nuove possibilità, re-immaginando le applicazioni, proteggendo i dati, trasformando le infrastrutture e dando alle persone gli strumenti per costruire insieme un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network- EMEAR, seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno di Cisco per la digitalizzazione del paese.

Ufficio Stampa Cisco Prima

Marianna Ferrigno

email: [email protected]

Pagina Comunicazione

Marzia Acerbi / Francesco Petruzzi

02 91 33 98 11

[email protected]