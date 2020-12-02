Sala: "Lavorare insieme per costruire una Milano meglio di prima"

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "Tra le parole che privilegio ora nella mia testa c'è 'insieme'. Dobbiamo lavorare più insieme, chi fa politica deve trasferire nel suo modo di essere questa idea di fare insieme. Io sono al vostro fianco ma insieme arriveremo a costruire una Milano che sarà meglio di prima". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 dell’università degli Studi di Milano-Bicocca.

"Ogni apertura - ha detto Sala - è un segnale di fiducia, quest’anno anche di più, è importante avere fiducia ora. E’ chiaro che il sistema città è messo in discussione da tanti. Alcuni prefigurano un decadimento, una fuga dalla città. E' ovvio che oggi le città sono sotto pressione e stanno pagando un prezzo altissimo ma non bisogna dimenticare che le città e le loro componenti possano trovare quella energia affinché si rigeneri quel vivere sociale di cui abbiamo bisogno".

Quindi ha concluso: "Tra le componenti le università giocano un ruolo importantissimo. Grazie alla Bicocca che in questi anni ha dimostrato come si può evolvere e ingrandire, tenendo fede ai principi che governano la crescita".