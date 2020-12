Russia: Tronchetti, 'superare tensioni attuali, Ue e Italia ne trarrebbero vantaggi'

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "I rapporti con la Russia rappresentano un tema storico e geopolitico che chiama in causa l'Alleanza atlantica, con la Russia non c'è competizione economica. Le tensioni attuali andrebbero superate con un allineamento geopolitico che si fondi sul rispetto di alcune norme comuni, ciò sarebbe auspicabile perché l'Italia e l'Europa intera ne trarrebbero enormi vantaggi. Il percorso graduale di uscita dalle sanzioni consentirebbe di instaurare rapporti più forti con un paese ricco di materie prime". Ad affermarlo è il vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli,Marco Tronchetti Provera in una intervista esclusiva a LaChirico.it in merito alla politica di sanzioni verso la Russia.