Roma, attivate macchinette mangiaplastica in mercati Laurentino e Nuovo Cinecittà

02 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - A partire da oggi, le macchinette mangiaplastica per la raccolta e il riciclo di bottiglie sono state attivate in altri due mercati di Roma Capitale: rispettivamente, una al Laurentino, nel Municipio IX, e l'altra nel mercato Nuovo Cinecittà, all'interno del Municipio VII. Entrambi gli ecocompattatori sono stati inaugurati dalla Sindaca Virginia Raggi, che, nel secondo dei due mercati, è stata accompagnata da Corrado Dentis, Presidente del consorzio Coripet, partner dell'iniziativa “Riciclami al mercato… e sarai premiato!”.

La logica di raccolta e riciclo è quella del “bottle to bottle”: i materiali raccolti avranno nuova vita, in vista dell'obiettivo europeo fissato al 2025 di produrre bottiglie contenenti un 25% di PET riciclato (R-pet). Come per la campagna “+ Ricicli + Viaggi”, avviata nelle stazioni della metropolitana, anche per chi partecipa alla raccolta delle bottiglie in plastica nei mercati è previsto un incentivo: conferendo 100 bottiglie, si avrà diritto a 1 euro di sconto sulla spesa presso i banchi aderenti alla campagna, a fronte di una spesa minima di 5 euro. Il meccanismo è semplice: per avere un codice utente, basta scaricare l'app Coripet per Android e iOS, disponibile su Google Play e App Store, oppure richiedere la card Coripet presso il mercato.

Oltre agli opuscoli informativi all'interno del mercato, durante i primi giorni di attivazione i cittadini avranno a disposizione un servizio hostess per le informazioni sulle modalità del progetto e il funzionamento degli ecocompattatori: che tipo di bottiglie conferire, come farlo e come accumulare punti per ricevere lo sconto sulla spesa.

Nei prossimi giorni ed entro il mese di dicembre, oltre che a Magliana, Trieste, Tuscolano III, Prati, Montagnola, Grottaperfetta, Laurentino e Nuovo Cinecittà, le macchinette mangiaplastica saranno attivate anche nei seguenti mercati di Roma: Appagliatore, Latino, Casilino 23, Italia, Casal de Pazzi, Irnerio, Platani e Borgo Ticino.