Palermo: Guerini, 'Città Esercito, da oggi la Difesa è più vicina a tutti i siciliani'

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Da oggi la Difesa è più vicina ai cittadini di Palermo e a tutti i siciliani, confermando un lungo rapporto di integrazione ed equilibrio tra società civile e militari. La firma del Protocollo odierno conferma la costante attenzione e disponibilità della Difesa a collaborare con tutte le Istituzioni per venire incontro ai bisogni dei nostri cittadini”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini in collegamento da Roma in videoconferenza per la firma del protocollo di intesa per la realizzazione di 'Città Esercito-Tenente Onorato' a Palermo.