Palermo: Capo Stato Maggiore Esercito, 'Tenente Onorato progetto virtuoso e unico'

02 dicembre 2020

Palermo, 2 dic. (Adnkronos) - "Stiamo muovendo oggi il primo passo concreto che vede nella piena condivisione valoriale la convergenza delle capacità delle nostre rispettive istituzioni impegnate nella realizzazione di un progetto virtuoso, inclusivo e unico nel suo genere: l'impianto sportivo Città Esercito – Tenente Carmelo Onorato che costituisce l'embrione fondante del più ampio progetto “Grandi infrastrutture Caserme Verdi” che a breve interesserà la caserma Scianna di Palermo. Un impegno corale e una sinergia che ha consentito di realizzare, in così poco tempo, questa prestigiosa iniziativa, emblema del nostro motto: Di più insieme, noi ci siamo sempre!”. Con queste parole il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina ha aperto l'evento in collegamento video con i firmatari dell'accordo per la realizzazione di 'Città Esercito-Tenente Onorato' a Palermo.