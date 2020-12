Musica: su Spotify arriva 'Wrapped', riassunto personalizzato degli ascolti 2020

02 dicembre 2020 a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Dopo aver rivelato le canzoni e i podcast più ascoltati e popolari dell'anno, oggi Spotify presenta Wrapped, il riassunto personalizzato degli ascolti del 2020, per gli utenti di tutto il mondo. Quest'anno Wrapped offre un'esperienza su misura ed estremamente approfondita su artisti, canzoni, generi e podcast che ci hanno aiutato a superare questo 2020 infinito. A partire da oggi, gli utenti possono vivere una vera e propria esperienza personalizzata in-app e ripercorrere il riassunto dei loro ascolti quest'anno.

Wrapped è disponibile esclusivamente sull'applicazione mobile Spotify (iOS e Android). Quest'anno sono state aggiunte alcune nuove funzionalità per conoscere meglio se stessi in un modo sempre più interattivo. Ecco le principali novità. Con i nuovi quiz in-app, puoi mettere alla prova le tue abilità nell'indovinare i podcast e gli artisti che hai ascoltato più frequentemente, e scoprire se hai un animo più vintage o contemporaneo in base alla musica che hai ascoltato.

L'utente potrà inoltre dare uno sguardo ancora più approfondito sul consumo di podcast, compresi i minuti di ascolto totali e i podcast più “binge-worthy”, ovvero quelli ascoltati senza sosta. In esclusiva per gli utenti Premium, sono stati introdotti nuovi badge per mostrare al mondo il proprio status di ascoltatore: ad esempio, se la playlist ha guadagnato molti nuovi follower sarà riconosciuto come 'Trendsetter'. O se è stato tra i primi ad ascoltare una nuova canzone che sarebbe diventata una hit o aggiungi migliaia di canzoni alla tua playlist, allora riceverà rispettivamente il badge "Apripista" e "Collezionista”.