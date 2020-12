Milano: cerimonia Ambrogini in streaming da Palazzo Marino

02 dicembre 2020 a

Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Sarà in streaming da Palazzo Marino quest'anno la tradizionale cerimonia di consegna a Milano degli Ambrogini d'oro.

"Nel rispetto delle norme anti-Covid l'evento non sarà aperto al pubblico", spiega una nota del Comune, ma si potrà seguire in diretta sul sito del Comune di Milano. La consegna delle civiche benemerenze del 7 dicembre inizierà alle 10.30 in Sala Alessi.

Giornalisti e operatori non saranno ammessi all'interno della Sala Alessi ma potranno seguire la cerimonia dalle sale che saranno allestite all'interno di Palazzo Marino e che saranno riservate esclusivamente agli operatori di settore che avranno fatto pervenire richiesta di accredito, scrivendo all'indirizzo: [email protected], entro e non oltre le ore 17 di venerdì 4 dicembre.