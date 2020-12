Mes: Battelli, 'maggioranza compatta, troveremo soluzione'

02 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Il Mes è fuori dall'alveo comunitario e io credo che sia meglio utilizzare i fondi che arrivano dall'Ue. La vera sfida da vincere è utilizzare bene i soldi del Recovery Fund. Berlusconi è presidente di un partito di opposizione, per quanto riguarda i problemi interni alla maggioranza ce li vedremo noi in maggioranza e sono sicuro che attraverso il dialogo troveremo una soluzione tra di noi sulla risoluzione di maggioranza". Così Sergio Battelli, deputato M5S e presidente della commissione Politiche Ue della Camera, ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

"Nella riforma del Mes -aggiunge- c'è dentro la questione del backstop sulle banche in difficoltà che secondo me è fondamentale, ma ripeto noi il Mes non lo utilizzeremo. Gli altri Paesi membri è giusto che possano decidere se utilizzarlo o meno. In Aula ognuno è libero di votare quello che vuole, ma credo che la maggioranza sia compatta, ci sono delle discussioni su punti specifici”.