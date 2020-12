Les Roches Marbella lancia "SPARK" Innovation Sphere: otto aziende tecnologiche e dodici progetti imprenditoriali in incubazione sono già pronti a fare scoccare la scintilla dell'innovazione

02 dicembre 2020 a

a

a

Capitalizzando sull'esperienza di Sommet Education, leader mondiale nella formazione nel campo dell'hospitality management, e sul successo della recente apertura dell'Innovation Hub di Les Roches Crans-Montana (Svizzera), "SPARK" è destinata a diventare una delle più importanti iniziative del settore promossa da un istituto nell'ultimo decennio.

MALLORCA, Spagna e MADRID, 2 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Il 3 dicembre Les Roches Marbella Global Hospitality Education diventerà un vero e proprio campus tecnologico, consolidando ulteriormente la posizione di Les Roches come leader nella formazione in hotel management e turismo di lusso. "SPARK" è un progetto globale che riunisce all'interno di un'unica sfera esperti di tecnologie digitali, influencer e innovatori nel campo dell'industria e dell'ospitalità, con un obiettivo comune: definire nuovi standard di innovazione per il settore.

"SPARK" è un progetto concepito come una piattaforma bidirezionale e alimentata dal talento di studenti, professionisti, insegnanti e aziende. Il campus di Les Roches Marbella diventerà un polo dedicato alla open innovation, dove si creano e si sperimentano soluzioni con l'obiettivo di migliorare il futuro dell'ospitalità attraverso la tecnologia esperienziale (Inspire). Sarà previsto anche uno spazio dedicato ai brand, alle aziende e ai fornitori, dove verranno condivise le tendenze del mercato e valutato l'impatto della tecnologia e dell'innovazione sullo sviluppo del business (Ignite). Inoltre, un business incubator composto da insegnanti ed esperti di diverse aree aiuterà i nuovi imprenditori a trasformare in realtà le loro idee innovative nel settore del turismo (Incubate). Tutto questo sarà affiancato da nuovi moduli didattici, volti ad acquisire le conoscenze chiave necessarie per competere con successo (Inspire e Ignite).

In fase di lancio il progetto "SPARK" conterà sulla collaborazione del Comune di Marbella e di otto aziende tecnologiche legate alla robotica (Macco Robotics), all'automazione e al controllo degli spazi (Enkoa), allo sviluppo di prodotti (Valyro), alla domotica intelligente (Miralay), alla sicurezza intelligente (Assa Abloy), all'arredamento ((ID projects), all'esperienza (Astroland), alla gastronomia (Natural Machines) e al turismo d'avanguardia. Ognuno di essi avvierà progetti relativi alle proprie aree di business, coinvolgendo l'intera comunità di Les Roches nel loro sviluppo.

"SPARK" Innovation Sphere by Les Rochesriunisce già 12 proposte innovative, di cui 11 in fase di pre-incubazione e una già in fase di sviluppo. Secondo Carlos Díez de la Lastra, Amministratore Delegato di Les Roches Marbella, quello che stiamo vivendo è "uno dei periodi più entusiasmanti per scegliere di specializzarsi nel settore dell'ospitalità".

Link per iscriversi all'evento online per il lancio di "SPARK", il 3 dicembre, ore 15:00:https://zoom.us/meeting/register/tJ0ldeqvqD8qGtyNqxhBSwOc1LrRl90nX1fk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1346915/Les_Roches_SPARK_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1280685/Sommet_Education_Logo.jpg

Contatto:Anouck Weiss VP Communication [email protected]