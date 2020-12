Iran: ambasciata a Roma, 'Djalali ha mani macchiate di sangue'

02 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La persona che ha martirizzato il dottor Fakhrizadeh, un grande scienziato, crede certamente di essere innocente, come Djalali, le cui mani sono macchiata dal sangue dei suoi compatrioti ed è stato condannato per spionaggio in tribunale con prove sufficienti. Quindi deve essere punito. Stop al doppio standard". Così l'ambasciata iraniana a Roma si è espressa in un tweet sul caso di Ahmadreza Djalali, il medico iraniano la cui esecuzione, stando alla famiglia, è stata rimandata di alcuni giorni.