Investire i risparmi: come limitare i rischi ai tempi del coronavirus

(Chiasso, 2 dicembre 2020) - I timori di un nuovo lockdown non fanno che allungare la loro ombra sui mercati. I recenti ribassi, soprattutto sulle borse americane, sono un freno per i tanti investitori, che continuano a osservare i mercati senza nascondere i loro timori. Ci si domanda se sia possibile investire limitando al massimo i danni, per evitare che una nuova ondata da Covid-19 possa determinare nuovi crolli.

In un settore così importante, l'invito è quello di agire con prudenza. Gli esperti consigliano di procedere con cautela, allocando i risparmi con giudizio. Fondamentale, in questa fase, prendere in considerazione quei fattori che molto spesso aiutano a limitare le incognite, il primo dei quali è quello relativo al proprio livello di rischio, alla luce di considerazioni di natura personale.

In una prima fase dell'investimento, infatti, è importante stabilire fino a che punto si voglia rischiare, quale sia l'obiettivo da raggiungere e solo successivamente orientarsi sul prodotto da acquistare. Deve affiancarsi a questa riflessione anche la scelta di un orizzonte temporale, considerando che gli strumenti finanziari hanno un rischio e un rendimento che dipendono dalla scadenza.

Investire e limitare i rischi: i consigli

Prima di qualsiasi investimento, oltre a considerazioni di natura personale, è importante puntare sull'esperienza. Portali come Ioinvesto.com spiegano come investire i risparmi senza rischi, in questo caso ponendo l'accento su tutto ciò di cui bisogna tenere conto prima di allocare i propri capitali. Tra queste troviamo ad esempio l'importanza di non dar retta alle mode del momento o di prendere decisioni troppo avventate, magari buttandosi sugli investimenti in modo precipitoso e senza il supporto di un professionista.

Il parere di un analista esperto, in particolare, può aiutare i risparmiatori a colmare anche la maggior parte delle lacune finanziarie. Il modo migliore per investire senza correre troppi rischi, infatti, è avere un'opportuna formazione sui principali prodotti d'investimento, in modo da capire quali tra questi sia aderente, per rendimenti e orizzonti temporali, al proprio profilo di rischio. Tra questi ci sono ad esempio anche gli indici, le azioni e le obbligazioni, la cui comprensione, da parte dell'investitore, può aiutare a contenere ulteriormente i danni.

Investire i propri risparmi: l'importanza degli analisti

Al fine di valutare al meglio i settori, le aree geografiche e le asset class sulle quali si ha intenzione di investire, è fondamentale poter contare su un Benchmark, uno strumento che permette di stabilire il rischio e il rendimento di un portafoglio, attraverso il controllo delle performance rispetto al mercato di riferimento.

In ogni caso, l'aiuto di un investitore con esperienza può aiutare il risparmiatore a orientarsi anche sul panorama dei mercati, un panorama sempre più altalenante, offuscato dall'attuale crescita di nuovi contagi e dalle incertezze a livello mondiale sui rapporti tra Stati Uniti d'America e Cina.

Mercato, rischi e opportunità: i settori da tenere d'occhio

Anche se oggi la ripresa economica può apparire lontana, non si può non considerare come alcuni settori, più di altri, siano riusciti a imporsi nonostante il lockdown. Come spesso accade in questi casi, è proprio nelle crisi che si nascondono le nuove opportunità, e il coronavirus non fa alcuna eccezione.

A fare da stimolo all'economia, nonostante i forti bassi registrati durante il lockdown, sono stati i comparti che, per loro natura, sono riusciti a rispondere alla nuova domanda di mercato. Tra questi ci sono ad esempio quello della grande distribuzione online - alimentato dalla riduzione del retail e dalle crescenti transazioni sul web - e quello digitale, favorito da un improvviso ricorso all'home working e alla tecnologia in generale.

Tra i settori favoriti, anche quello delle biotecnologie, che sarà al centro della scena anche nei prossimi mesi, soprattutto in previsione di nuove ondate pandemiche. Da monitorare con maggiore attenzione, invece, il settore petrolifero, che potrebbe subire un nuovo affondo da ulteriori restrizioni da Covid 19.

