Coronavirus: Risoluzione centrodestra, trasmettere documenti Cts a Parlamento

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Individuare, in accordo con le commissioni parlamentari competenti in materia di Affari costituzionali e di Sanità delle due Camere, le opportune modalità di scambio di informazioni fra il Comitato tecnico scientifico e le commissioni parlamentari interessate, anche prevedendo che tutti i verbali e i relativi allegati vengano prontamente trasmessi al Parlamento dopo ogni riunione del Cts e che i membri del medesimo Cts siano auditi mensilmente dalle commissioni, fino allo scioglimento del comitato". Lo chiede la risoluzione del centrodestra presentata al Senato dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza.