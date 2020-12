Cashback World: fidelizzare il cliente è sempre più semplice e conveniente

02 dicembre 2020 a

VERONA, Italia, 2 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Cashback World, la Shopping Community internazionale, ha ulteriormente migliorato i propri programmi dedicati alla fidelizzazione dei clienti, includendo soluzioni low-cost per le piccole e medie imprese.

In tutto il mondo, 150.000 aziende di ogni settore e dimensione si affidano ai programmi Cashback World di fidelizzazione dei clienti, programmi che ora sono diventati ancora più efficaci ed efficienti. "Non forniamo soluzioni solo per le grandi catene di vendita al dettaglio e i negozi online, ma anche, principalmente, per le piccole e medie imprese. Questo è ciò che ci distingue nettamente dalla concorrenza", spiega Michela Mosconi, Managing Director di myWorld Italia, azienda che gestisce il brand Cashback World in Italia.

Semplice e conveniente: la fidelizzazione del cliente per le PMI

Mantenere i clienti acquisiti e allo stesso tempo attirarne di nuovi è fondamentale per il successo di ogni azienda. Oggi ancora più importante visto il contesto delicato in cui le imprese sono costrette ad operare e nel quale programmi e soluzioni a supporto del business giocano un ruolo strategico per rilanciare la loro competitività.

Tuttavia, le piccole e medie imprese (PMI) raggiungono un punto in cui le loro capacità possono essere limitate. Il marketing convenzionale è spesso troppo costoso per loro e in alcuni casi manca il know-how necessario. "Questo è proprio l'obiettivo del nostro programma. Infatti, grazie al 'Partner Program' ogni piccola impresa può dare un'importante spinta ulteriore al proprio business ottimizzando tempi e risorse finanziarie", continua Mosconi.

La soluzione di customer loyalty ideale per iniziare

Il "Partner Program" di Cashback World offre un'ampia gamma di vantaggi e opportunità, tra cui ad esempio la visibilità - sul sito cashbackworld.com così come nella Cashback App, disponibile gratuitamente per iOS e Android - per le aziende partecipanti in tutti i 50 Paesi in cui è presente la community. I Partner di Cashback World vengono anche attivamente promossi in maniera gratuita. "Ciò che è fondamentale è che le aziende vengano trovate dai 15 milioni di clienti della nostra Shopping Community grazie al nostro aiuto", spiega Mosconi. "La Cashback App, ad esempio, consente di visualizzare i partner diffusi sul territorio e in cui gli iscritti alla community possono utilizzare la loro Cashback Card e usufruire di vantaggi, quali Cashback e Shopping Points. Questo servizio basato sulla geolocalizzazione è operativo in tutti i 50 paesi".

Anche i tool per la registrazione delle vendite e le ampie possibilità di acquisti e relazioni B2B estendono l'offerta del "Partner Program". Inoltre, il programma comprende un modulo per la creazione di Offerte speciali, senza costi aggiuntivi per gli imprenditori, per attirare in store nuovi clienti. Cashback World fornisce anche soluzioni per le aziende che desiderano gestire i programmi di loyalty a livello più avanzato. Ulteriori informazioni su partner.cashbackworld.com.

About Cashback World

Cashback World è una Shopping Community internazionale basata sul Cashback (ritorno di denaro) facente parte del gruppo myWorld, multinazionale presente in 50 Paesi. In Italia la shopping community conta circa 30.000 aziende e quasi 2 milioni di iscritti che ricevono il cashback facendo i propri acquisti quotidiani nelle PMI diffuse in tutto il territorio, in più di 900 shop online e presso oltre 40 insegne della grande distribuzione. Gli strumenti per il ricevere il cashback messi a disposizione da Cashback World gratuitamente, vanno da una card (cartacea o digitale), ad una App, fino alla piattaforma cashbackworld.com per gli acquisti online, o a gift card digitali (eVoucher) da usare presso le grandi catene nazionali. Oltre ai vantaggi dedicati ai consumatori, Cashback World propone alle Imprese programmi di fidelizzazione della clientela innovativi ed efficienti, tramite i quali fornisce loro l'accesso a questo mondo di shopping.

Ulteriori informazioni su cashbackworld.com e partner.cashbackworld.com.

